مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 27..مقتل مالك شقيق الخديوي

/630537/مسلسل-اللي-مالوش-كبير-الحلقة-27مقتل-مالك-شقيق-الخديوي

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 27 التي شهدت العديد من التفاصيل المثيرة، بعد زيادة أعداء الخديوي وتربصهم له.

تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 27

وعلى جانب أخر، كانت عائلة غزل "ياسمين عبدالعزيز" في زيارة لها في منزلها الجديد بعد زواجها من الخديوي، وغزل في محاولة إظهار حبها للخديوي امامهم، وقدم الخديوي لهم اولاده من زوجته السابقة معربًا عن مدى حبهم لغزل، إلا أن والدها خرج ثائر من بيتها بسبب زواجها من الخديوي الذي لن يليق بهم.

استنجدت نهى بشقيقها الظابط محمود الرحاوي عندما وقعت والدتها على الأرض مغشيًا عليها، ولكنه كان في مأمورية صعبة فطلب منها ان تطلب المساعدة من الجيران حتى ينتهي ويأتي لها، ثم دار حوار بينها وبينه داخل المستشفي اخبرته فيه عن مالك واسمه بالكامل ليكتشف انه شقيق الخديوي الذي بينهما عداوة مستمرة.

كشفت الحلقة خيانة حمزاوي للخديوي، حيث نقل الواتساب الخاص بمينا إلى اللاب توب الذي يملكه ليتمكن من خلاله إرسال رسالة إلى مالك يطلب منه أن يأتي له حالاً دون إخبار الخديوي او اي شخص اخر وارسل له عنوان المكان، وذلك بإعتبار انه مينا.

وانتهت الحلقة بإستجابة مالك للرسالة التي ارسلها حمزاوي من على الواتساب الخاص بمينا، وذهب إلى المكان ليفاجأ بوجود رفعت الذهبي وأبو خاطر في انتظاره وقاموا بقتله إنتقامًا من الخديوي.