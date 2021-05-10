/630538/قبل-قمة-الأهلي-و-الزمالك-ترتيب-هدافي-الدوري-المصري

شهد ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز تغيرا بعد نهاية مباراة سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز التي أنتهت بفوز الأول برباعية مقابل هدفين على حساب الفريق السماوي، ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرون في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كيلوباترا برفقة 3 لاعبين أخرين جدول ترتيب هدافي الدوري الممتاز، ويستعرض دوت الخليج ترتيب هدافي الدوري والذي جاء كالتالي:

أحمد ياسر ريان – لاعب سيراميكا كليوباترا – رصيد 10 أهداف

أشرف بن شرقي – لاعب الزمالك – رصيد 10 أهداف

عمر كمال عبدالواحد – لاعب المصري – رصيد 10 أهداف

أحمد سمير – لاعب طلائع الجيش – رصيد 10 أهداف

ترتيب هدافي الدوري المصري

محمد شريف – لاعب الأهلي – 9 رصيد أهداف

يوسف أوباما – لاعب الزمالك – رصيد 9 أهداف

حسام حسن – لاعب سموحة السكندري – رصيد 8 أهداف

بيراميدز يخسر أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري

يذكر أن سيراميكا كليوباترا حقق فوزا على حساب بيراميدز بأربعة أهداف مقابل هدفين في إطار مواجهات الجولة الحادية والعشرون في الدوري المصري.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي،خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي،خط الوسط: إبراهيم عادل - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد ،خط الهجوم: إيريك تراوري.

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:حراسة المرمى: عامر عامر،خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - عبد الله محمود- أحمد محسن ،خط الوسط: صالح جمعة - محمد إبراهيم - كوامي بونسو - ميدو جابر ،خط الهجوم: شادي حسين - أحمد ياسر