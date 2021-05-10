«نقل النواب» تواجه «قيادات السكه الحديد» بإخفاقات الهيئة..وعابد:امتي هتحلوا مشكلة العنصر البشري؟ 

/630539/نقل-النواب-تواجه-قيادات-السكه-الحديد-بإخفاقات-الهيئةوعابدامتي-هتحلوا-مشكلة-العنصر-البشري

شهد اجتماع لجنة النقل مجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، الأحد، موجه من التساؤلات والانتقادات بشأن إخفاق هيئة السكة الحديد فى تدريب العنصر البشري وتأهيله والتغلب علي إشكاليتها بعد أن أصبح سبب رئيسي فى كل الكوارث والحوادث التى تشهدها الهيئة خلال الفترة الماضية، وذلك فى ظل ما يتم من دعم مالي كير من قبل القيادة والدولة المصرية كل أعمال التطوير فى السكة الحديد.

الاجتماع تضمن انتقادات أيضا وتساؤلات ذات صلة بأسباب خروج القطارات عن القطبان، خاصة أن الساعات الماضية شهدت خروج إحدي القطارات الجديدة عن القضبان ومن ثم أين تكون المشكلة ؟ وهل هي بالقطارات الجديدة أم فى القضبان؟ في الوقت الذي تطرقت المناقشات لما تضمنه بيان وزير النقل كامل الوزير بشأن الحاجة لنحو ألف فني جديد و150مهندس ودورهم فى تطوير العنصر البشري، وسط مطالبات من الأعضاء بالتأكيد علي أن الشعب المصري يريد أن يشعر بالأمان ومواجهة الخلل الذي يتسبب فى تكرار الحوادث.

انتقادات حادة لقيادات السكة الحديد باجتماع نقل النواب

الاجتماع شهد حديث حاد من النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لقيادات هيئة السكة الحديد التى حضرت الاجتماع بقوله:" القيادة السياسية أعطتكم دعم مالي كبير إلا أنكم أخفتكم فى تدريب العنصر البشري الذي أصبح سب رئيسي لكل كوارث وحوادث السكه الحديد"، متسائلا عن السبب فى خروج القطارات عن القضبان خاصة أن قطار حديث خرج فى الساعات الماضية عن القضبان قائلا:" هل المشكلة فى القطارات أم القضبان خاصة أن القطار الذي خرج منذ ساعات لا يزال جديد".

حديث النائب علاء عابد الحاد تجاه قيادات السكة الحديد تضمن تسائل أخر بقوله:" أمتي هتحلوا مشكلة العنصر البشري؟ وهل ألف فني جديد و150 كافيين لتطوير العنصر البشري رغم وجود دعم مالي كبير؟ مؤكدا علي أن الوضع بحاجة لرؤية مختلفة واستراتيجة من شأنها أن تحقق تطوير حقيقي للسكة الحديد وليس وضع مسكنات.

خلل بمنظومة السكة الحديد..والشعب بحاجة للآمان

وأتفق معه النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، مؤكدا علي أن الشعب المصري يريد أن يشعر بالأمان وتكرار الحوادث دليل علي وجود خلل، وهو أمر لابد أن يواجه بحسم وردع ولا يجوز أن يتم الاستمرار بهذا الشكل حرصا علي مصلحة المواطنين وأرواحهم التى تزهق بشكل مستمر نتيجة الخلل بمنظومة السكة الحديد.