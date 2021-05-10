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مصر الخير : توزيع 15 ألف قسيمة شراء على الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة

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محمد مهران 2021-05-10 00:22 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وزعت مؤسسة مصر الخير ما يزيد عن 15 ألف قسيمة شراء، بقيمة تزيد عن 25 ألف جنيه، لملابس العيد على الأطفال الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة، ليتمكنوا من شراء واختيار ملابس العيد لتكتمل بـ عيد الفطر المبارك .

وقال المهندس أحمد على، المدير التنفيذى للبرامج بـ مؤسسة مصر الخير، إن قساىٔم الشراء لملابس العيد كانت إضافة حقيقية ومتميزة لحملة "إفطار صاىٔم" هذا العام "حيث لامسنا بأنفسنا وقع الفرحة بها على أطفال هذه الأسر وذويهم عندما يذهب رب الأسرة بأطفاله إلى محلات الملابس التى تم الاتفاق معها ليقوم الطفل باختيار ملابسه للعيد وفق ذوقه لتزيد فرحته بهذه الملابس ولا يشعر أنه مجبر على ارتداء ملابس لم يشارك فى اختيارها وشرائها، وهذا يعنى كثير بالنسبة للطفل.

وأضاف على أنه تم الاتفاق مع شركة "عمر أفندى"، وشركة النصر للملابس حيث يسمح لكل طفل شراء واختيار ما يلزمه من ملابس فى حدود 250 جنيها من فروع الشركتين فى مختلف المحافظات .

وأشار الى أنه تم توزيع القساىٔم على الأطفال فى محافظات أسوان والأقصر، وقنا، وسوهاج، أسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم، والقاهرة، والغربية، والإسكندرية، والإسماعيلية، ويستكمل التوزيع فى باقى المحافظات، خلال الأيام المقبلة، وحتى عيد الفطر المبارك، بقدر ما تتلقى المؤسسة من تبرعات لهذا الغرض، والتى نرجو أن تغطى كل طفل مستحق.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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