وقال المهندس أحمد على، المدير التنفيذى للبرامج بـ مؤسسة مصر الخير، إن قساىٔم الشراء لملابس العيد كانت إضافة حقيقية ومتميزة لحملة "إفطار صاىٔم" هذا العام "حيث لامسنا بأنفسنا وقع الفرحة بها على أطفال هذه الأسر وذويهم عندما يذهب رب الأسرة بأطفاله إلى محلات الملابس التى تم الاتفاق معها ليقوم الطفل باختيار ملابسه للعيد وفق ذوقه لتزيد فرحته بهذه الملابس ولا يشعر أنه مجبر على ارتداء ملابس لم يشارك فى اختيارها وشرائها، وهذا يعنى كثير بالنسبة للطفل.
وأضاف على أنه تم الاتفاق مع شركة "عمر أفندى"، وشركة النصر للملابس حيث يسمح لكل طفل شراء واختيار ما يلزمه من ملابس فى حدود 250 جنيها من فروع الشركتين فى مختلف المحافظات .
وأشار الى أنه تم توزيع القساىٔم على الأطفال فى محافظات أسوان والأقصر، وقنا، وسوهاج، أسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم، والقاهرة، والغربية، والإسكندرية، والإسماعيلية، ويستكمل التوزيع فى باقى المحافظات، خلال الأيام المقبلة، وحتى عيد الفطر المبارك، بقدر ما تتلقى المؤسسة من تبرعات لهذا الغرض، والتى نرجو أن تغطى كل طفل مستحق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر الخير : توزيع 15 ألف قسيمة شراء على الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.