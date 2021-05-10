مسلسل ضد الكسر الحلقة 27..اتهام نيللي كريم في قتل مصطفى درويش

/630544/مسلسل-ضد-الكسر-الحلقة-27اتهام-نيللي-كريم-في-قتل-مصطفى-درويش

مسلسل ضد الكسر الحلقة 27، شهدت الحلقة محاولة كريم "محمد فراج" إصلاح ما بينه وبين سلمى "نيللي كريم" فذهب واخبرها بتنازله عن الأرض لاياد من أجل حل مشكلتها مع ليلى وحذف جميع الفيديوها التي يمتلكها إياد لإدانة ليلى شقيقة سلمى وأنه مازال عند رأيه سيحاول بكل الطرق أن يثبت لها بأنه يستحق فرصة أخرى.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل ضد الكسر الحلقة 27 بطولة الفنانة نيللي كريم ومحمد فراج فضلا عن قتل مصطفى دوريش.

تفاصيل مسلسل ضد الكسر الحلقة 27

ذهبت سلمى لصلاح لتعطيه ما اتفقا عليه من مال، مؤكدة عليه ضرورة إنهاء تلك القضية بأقل الخسائر الممكنة، فيطلب منها صلاح أخر طلب وهو رؤية ابنه عبدالله وبعدها سيذهب ولن ترى وجهة مرة أخرى ولكن تتحداه سلمى مرة أخرى بعدم رؤيته لابنه حتى الممات.

تذهب ملك مع سلمى المحكمة بشأن قضية النسب التى رفعها مصطفى على زوجته ملك، وبعد الاطلاع على الأدلة والأوراق تحكم المحمة بإنكار نسب عبدالرحمن وقبول الدعوة شكلًا وموضوعًا.

خطف عبدالرحمن ابن ملك

تذهب والدة سلمى للسوق مؤكدة على ليلى البقاء مع عبدالرحمن ابن اختها ملك، ولكن بمجرد نزولها يتصل مالك بليلى ويخبرها بضرورة التحدث معها ويجب أن تسمع لتبريراته، وسرعان ما تستجيب ليلى لمالك وتترك عبدالرحمن بمفرده في المنزل وعندما تصعد لمنزلها مرة أخرى تجد باب المنزل مفتوح وعبد الرحمن مفقود.

كريم يعترف بأخوته لأمير

يبحث كريم في المنزل كله عن شيء يثبت أن أمير شقيقه فيجد جوابات قديمة، ثم يقرر كريم بأن يتقبل بهذا الأمر، يتقابل مع أمير في منزل والده ويبدأ في التحدث معه عما صار حوله من انفصاله عن زوجته سلمى وغدر أصدقائه حتى أتى له أمير ليعترف له بأنه شقيقه في وقت لم يكن كريم مستعد الوثوق بأحد، فوحدته جعلته يتقبله، ثم يطلب منه مسامحة والده، ولكن يرفض أمير ذلك.

اتهام سلمى وملك وزوجها مصطفى في قتل صلاح

تتصل ليلى بملك وتخبرها عن فقدان عبدالرحمن، تؤكد لها سلمى بحتمية وجوده عند صلاح، فيذهبا سويا لمكتب صلاح يجدوه مقتول وبجانبه مصطفى وطفلهم عبدالرحمن، يحاولوا الهروب جميعهم ولكن يراهم أحد ويبلغ الشرطة وتنتهي أحداث مسلسل ضد الكسر الحلقة 27 باتهام سلمى وملك وزوجها مصطفى في قتل صلاح.