مسلسل ضل راجل الحلقة 28..خطة جديدة لياسر جلال لإثبات براءة ابنته

/630545/مسلسل-ضل-راجل-الحلقة-28خطة-جديدة-لياسر-جلال-لإثبات-براءة-ابنته

مسلسل ضل راجل الحلقة 28، استهلت الأحدث بالإفراج عن سليم -محمد يسري- بسبب عدم وجود أدلة تُثبت عليه تهمة اختطاف ابنة زوجته شهد -رنا رئيس-، وعودته مع خليل والد غادة إلى الڤيلا الخاصة به.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل ضل راجل الحلقة 28 ، التي شهدت إخلاء سبيل محمد يسري، وتعافي ياسر جلال فضلًا عن ظهور نيرمين الفقي.

محمد عادل في محاولة للوصول إلى مقر ياسر جلال

تداخلت المشاهد حيث يحاول عمرو -محمد عادل- الوصول إلى جلال -ياسر جلال- بعد هروبه بفيديو الحادث وعقد زواج شهد، كما تعتني الطبيبة ملك -نور اللبنانية- بجلال بعد أن أطلق عليه عادل النيران من متابعة درجة الحرارة الخاصة به وإعطاءه العلاج اللازم.

محمد يسري ومروة أنور تسيطر عليهما حالة من الحزن بعد وفاة نهاد نور

اتجه حازم إلى صديقه سليم غاضبًا وأخبره بوفاة عادل-نهاد نور- وباختطاف جلال له ورفض والدة نادين-مروة أنور- زواجها منه، واتهمه بأن كل ذلك حدث بسببه وأنه لا يرغب في استكمال تلك الصداقة، وعندما علم الأخير بوفاة عادل صُدم وحزن عليه كما بكت أيضًا نادين بعدما علمت بالخبر.

محمد عادل يرسم خطة للوصول إلى ياسر جلال

ذهب عمرو إلى خالد صديق جلال أثناء تواجده على المقهى، وادعى كاذبًا أن جلال في ورطة وأخذه معه إلى المنزل، وأخبره أنه وسيط خير ليحل مشكلة جلال مع مرتكبي حادث ابنته، وأعطاه حقيبة من النقود وطلب منه أن يوصلها له مقابل تخليه عن متابعة هذا الأمر.

نيرمين الفقي تعرب عن اشتياقها لياسر جلال

رأى جلال زوجته الراحلة هدى-نيرمين الفقي- في حلمه وهي تعرب عن اشتياقها له، ومن ثم استيقظ مفزوعًا وتسأل عن ملابسه التي يتواجد بها الفلاشة فأعطته ملك إياها، كما سألها أيضًا عن إمكانية وصولها إلى رئيس المباحث يوسف -محمود عبد المغني-، فأخبرته أن هاتفه مغلق ولم يجيب عليها.

ياسر جلال يستطيع الفرار ثانية من محمد عادل

استعاد جلال صحته وتعافى، وجلس مع ملك في شرفة غرفته بالفندق، وأخبرها عن قلقه من عدم ظهور يوسف وأنه لا يطمأن إلى تسليم الفيديو وعقد الزواج إلا له، وأثناء تبادلهما الحديث طرق باب غرفته خالد صديقه ومعه الذي أعطاه له عمرو، فلامه الأخير وأخبره أن عمرو فعل ذلك ليتبعه ويعلم بمكان جلال، وقبل أن يكملا حديثهما شعر جلال بخطوات قادمة إلى غرفته، فوقف جانبًا هو وملك وخالد على الجانب الأخر وهاجمهم واستطاع الهروب ومن ثم استلقوا السيارة وانطلقوا.

ذهب جلال مع ملك إلى بيتها ليطمئن على أولاده ووصاها عليهم كما استئمنها على فيديو الحادث وعقد الزواج وطلب منها أن تسلمهم ليوسف صباحًا، ثم أخبرها أنه سيذهب ليقضي مشوارًا هام.

محمد يسري يتشبث بطرف خيط علاقة والدته بصديقه محمد عادل

انتقلت الأحداث إلى فيلا خليل حيث يقيم معه سليم، الذي علم منه بأنه قتل طفلة شهد والتي تكون ابنته كما فجر بوجهه خبر صدمه وهو أن والدته جعلت لصديقه عمرو توكيل ليتصرف بأعمالها.

ياسر جلال يخطط لأمر جديد بشأن قضية ابنته

بعد خروج غادة زوجة سليم من الچيم واستلقت السيارة الخاصة بها، تفاجأت بوجود جلال داخلها يهددها بالسلاح لتنطلق في طريقها دون إصدار صوت، وانتهت الحلقة 28 من مسلسل ضل راجل.