/630546/الحصاد-الأوروبي-ريال-مدريد-يفرط-في-صدارة-الليجا-و-سقوط-يوفينتوس-بثلاثية

حقق اشبيله الإسباني تعادلا مثيرا أمام ريال مدريد بهدفين لكل فريق في مباراة شهدت تراجع كبير في مستوى الملكي ضمن مواجهات الجولة الخامسة والثلاثون من الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ليفقد الفريقان فرصة تصدر ترتيب الليجا الإسبانية لصالح أتليتكو مدريد، بينما حقق سيلتا فيجو على فياريال بأربعة أهداف مقابل هدفيين.

وخسر يوفينتوس الإيطالي في مفجأة من العيار الثقيل أمام نادي ميلان بثلاثية دون رد ، فيما خسر جنوى من ساسولو بهدفين مقابل هدف ضمن مواجهات الدوري الإيطالي لكرة القدم، وحقق كالياري الفوز على بينتيفو بثلاثية مقابل هدف. وحقق أرسنال الفوز على ويست بروميتش ألبيون بثلاثية مقابل هدف وحيد، فيما حقق مانشيستر يونايتد الفوز على أستون فيلا بثلاثية مقابل هدف في إطار مواجهات الدوري الإنجليزي. تشكيل ريال مدريد أمام إشبيليه حراسة المرمى: تيبو كورتوا الدفاع: ألفارو أودريوزولا – إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – مارسيلو الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس – فيدي فالفيردي الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيمة دكة البدلاء: أندري لونين – دييجو ألتوبي – ميجيل جوتييريز – أنطونيو بلانكو – إيسكو – ماركو أسينسيو – إدين هازارد – رودريجو – ماريانو دياز تشكيل إشبيلية: حراسة المرمى: ياسين بونو الدفاع: خيسوس نافاس – جول كوندي – دييجو كارلوس – ماركوس أكونيا الوسط: فيرناندو – إيفان راكيتيتش – جوان خوردان الهجوم: سوسو – بابو جوميز – لوكاس أوكامبوس تشكيل آرسنال أمام وست بروميتش: في حراسة المرمى: بيرند لينو في خط الدفاع: كالوم تشامبرز – روب هولدينج – جابرييل ماجالهيس في خط الوسط: بوكايو ساكا – محمد النني – داني سيبايوس – ويليان في خط الهجوم: نيكولاس بيبي – جابرييل مارتينيللي – إميل سميث رو ترتيب الدوري الإنجليزي يحتل فريق مانشستر سيتي صدارة الدوري برصيد 80 نقطة من أصل 35 مواجهة خاضها الفريق. يقع فريق مانشستر يونايتد المركز الثاني برصيد 67 نقطة من أصل 33 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق تشلسي المركز الثالث برصيد 64 نقطة من أصل 35 مباراة خاضها الفريق. يقع فريق لسيتر سيتي المركز الرابع برصيد 63 نقطة من أصل 35 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق وست هام 58 نقطة من أصل 34 مباراة خاضها الفريق. يقع ليفربول 57 نقطة من أصل 34 مباراة خاضها الفريق.

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