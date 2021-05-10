موعد مسرحية هاني رمزي "أبو العربي"..استعد لسهرات العيد

/630547/موعد-مسرحية-هاني-رمزي أبو-العربياستعد-لسهرات-العيد

يستعد الفنان هاني رمزي العودة للمسرح بـ "أبو العربي" وذلك بعد غياب دام لمدة 17 سنة، حيث كان آخر أعماله المسرحية "كدة أوكيه" في 2003 مع الفنانة منى ذكي والفنان أحمد السقا وشريف منير وياسمين عبدالعزيز.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسرحية أبو العربي بطولة الفنان هاني رمزي والذي يعود بها للمسرح بعد غياب 17 عام، والتي من المقرر عرضها في عيد الفطر المبارك.

نشر الفنان هاني رمزي البوستر الرسمي لمسرحيته الجديدة "أبو العربي" عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليها: "الافتتاح تاني أيام عيد الفطر المبارك الساعة السادسة مساءً أن شاءالله على مسرح جراند طيبة بمدينة نصر".

مسرحية أبو العربي بطولة هاني رمزي، ودليا البحيري، وحجاج عبدالعظيم، وعمرو عبد العزيز وأحمد فتحي، ومحمد جمعة وعدد كبير من النجوم ، وتأليف محسن رزق، وإخراج تامر كرم.

فيلم السيد ابو العربي وصل

يذكر أن الفنان هاني رمزي سبق وقدم شخصية "أبو العربي" في فيلم "السيد أبو العربي وصل" عام 2005، من إخراج محسن أحمد، وتأليف طارق عبد الجليل، وشارك في بطولته منة شلبي، صلاح عبد الله، طلعت زكريا، وحيد سيف، وحجاج عبد العظيم، عبدالله مشرف وعمرو عبد الجليل.

ودارت أحداث الفيلم حول شاب بورسعيدي شهرته أبو العربي الذي يقوم بدوره الفنان هاني رمزي يقع في حب بنت بلده مهجة التي تجسدها الفنانة منة شلبي، يأخذ أبو العربي صفة الشجاعة والشهامة من والده الشهيد والنصب والاحتيال من خاله يتعرض لضغوط من والد حبيبته مهجة الذي يقوم بدوره الفنان وحيد سيف، ويقرر السفر لليونان بسبب خدعة قام بها عدوه تاجر القماش معاطي الذي يقوم بدوره الفنان صلاح عبد الله، وتنقلب حياته هناك.

آخر أعمال هاني رمزي

وكانت آخر أعمال هاني رمزي السينمائية فيلم "قسطي بيوجعني" مع مايا نصري وحسن حسني ومصطفى أبو سريع ، والاعلامي معتز الدمرداش، وزينب عبد الوهاب ومن إخراج وتأليف إيهاب لمعي.