مسلسل القاهرة كابول الحلقة 27..طارق لطفي في قبضة حنان مطاوع

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دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل القاهرة كابول الحلقة 27 بطولة الفنان طارق لطفي فضلًا عن وصول منال للخليفة بالعراق.

تفاصيل مسلسل القاهرة كابول الحلقة 27

يرسل رمزي "طارق لطفي" رسالة لمنال بموعد ومكان المقابلة بينهم، بينما توفى جرجس القوهجي ضمن حادث الكنيسة وفي نفس الوقت توفى والد الاعلامي طارق كساب "فتحي عبد الوهاب".

يتسأل أبو غريب وأبو الفرج هل رمزي له علاقة بضرب الكنيسة فيجاوبهم رمزي بأنهم يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكونوا، وليس عليهم معرفة كل شيء، يحاول أبو غريب "أسامة" مع أبو الفرج إقناع رمزي بأن من قتل نفس بغير حق كافر ويحرم قتل الابرياء ولكن كعادة رمزي يحاول تبرير كل شيء ويرى خير في قتلهم.

وفاة والد طارق كساب

يبدأ طارق كساب ببرنامجه على الهواء بالتحدث عن حادث كنيسة القديسين وبعد الفاصل تتصل والدته وتخبره بوفاة والده يطلب منها الانتظار حتى ينتهي من بث برنامجه، يتحدث طارق مرة أخرى عن رمزي وهويته ثم يمثل بأنه جائه خبر بقيام القناة بنعي والده ويبدأ في التحدث عن وفاة والده منذ دقائقه وحرصه على استكمال البرنامج المشاهد من أجل المشاهدين ثم يعود للحديث عن فقرة برنامجه مرة أخرى حول رمزي وكيف تحول من خريج كلية هندسة جامعة القاهرة إلى الخليفة أبومنصور.

منال تسافر إلى الخليفة رمزي

يتصل رمزي بأحد الأشخاص ويخبره بوصول منال في الثامنة صباحًا ويأمره بوضع عينه عليها من بداية تحركها، تصل منال إلى رمزي ويقوم بتعريفها على حراسه أبو غريب وأبو الفرج.

عادل يصارح أحمد بالحقيقة

يذهب الضابط عادل لأحمد خطيب منال ليخبره عن ما حدث من سوء تفاهم، ولكن يكتشف أحمد فوات الاوان على هذا الحديث فمنال لن تستطيع مساحته على ما حدث منه، فيدعمه عادل ويخبره بأنه سيظل ورائه حتى تسامحه، ثم يذهب أحمد لهم حسن ويحاول الاعتذار منه ويطلب منه أن يحدث عن ما يحدث وماذا سيحدث في هذه الدنيا التي صعب فهمها على الجميع.

عزاء والد طارق كساب

ينتقل المشهد لعزاء والد طارق كساب بحضور عادل و عم حسن ورئيسة القناة راجيا هانم، ولكن تفجر والدة طارق مفاجأة له أثناء عزاء والده وهي تزوج والده بأخرى تصغر عنه العديد من الأعوام وتواجدها معهم في العزاء فيطلب منها رمزي الحصول على ورقة الزواج من هذه الفتاه واخبارها بأن طارق كساب يحتاج إليها ليرجع لها جميع حقوقها.

منال ورمزي يتحدثان حول مستقبلهم

يطلب رمزي من منال الزواج لها، ولكن ترفض منال مبررة ضرورة معرفة كل شيء عنه سواء ما حدث في الماضي وما سيحدث في المستقبل، وعن معرفة عدد زوجاته وأولاده وكيف سيكون مصيرهم، يخبرها رمزي بكل شيء عنه من البداية بكل صراحة لتطلب منه منال أنه شروطها للزواج منه عدم وجود درة لها وأن يتم الزواج بحضور والدها عم حسن، وتنتهي أحداث الحلقة 27 من مسلسل القاهرة كابول باعتراف أحمد لريم عن ندمه وتسرعه في الحكم على منال بهذا الشكل الخاطىء.