/630549/صالح-جمعة-قبل-القمة-122-الاهلي-هيكسب-الزمالك-كالعادة

كشف صالح جمعة لاعب نادي سيراميكا كليوباترا ولاعب الأهلي السابق عن توقعاته بشأن مباراة المارد الأحمر و الفارس الأبيض إطار منافسات الدوري المصري الممتاز ، وذلك عقب فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز برباعية مقابل هدفين .

وقال صالح جمعة خلال تصريحات تلفزيوينة: " بدأت العودة تدريجيًا إلى مستواي الفني والبدني خلال الفترة الحالية مع فريق سيراميكا كليوباترا، وذلك بسبب الثقة التي أحصل عليها من جانب الإدارة".

صالح جمعة يتمنى فوز الأهلي ع الزمالك

وأكمل: " جلسنا في نفس فندق المارد الأحمر بالأمس ، وتحدثت وتصافحت مع كل لاعبي النادي الأهلي، واخبرنهم أنني أتمنى أن يكونوا في أفضل تركيز ممكن و وأنني أتوقع الفوز على الزمالك كالمعتاد".

وعن مباراة صن داونز علق جمعة: " الأهلي قادر على الفوز أمام صنداونز أيضًا في ثمن نهائي دوري أبطال إفريقيا، لاعبو القلعة دائمًا يستطعيون الخروج من هذه الأوقات الصعبة بنجاح وسبق وفعلوها خلال الأيام القليلة الماضية ".

واختتم لاعب الأهلي السابق: " على مسؤولية كبيرة للغاية هذا ما شعرت به ، كذلك إدارة النادي ، إدارة ترى أنني مع رجب بكارو عامر عامر ومحمد إبراهيم وعدد من اللاعبين الكبار عليهم تحمل مسئولية الفريق، لذلك لا يجب أن أجعلهم يشعرون بأي تقصير".

تشكيل الأهلي و الزمالك في القمة 112

من المفترض أن يدخل الأهلي مباراة الزمالك بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع: محمود وحيد - بدر بانون - ياسر ابراهيم - محمد هاني خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السوليه خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشه - حسين الشحات خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي في الدوري الممتاز

فيما من المقرر أن يدخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط وسط الملعب : أشرف بن شرقي - طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو"- شيكابالا.

خط الهجوم : حميد أحداد.