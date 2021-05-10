وفاة أحد رهبان دير سانت إنتونى بـ كاليفورنيا

جدة - نرمين السيد - وبعد اتصالات مع دير سانت إنتونى بـ كاليفورنيا، تقرر الصلاة على جثمان القس الراحل، ودفنه بـ دير الأنبا بيشوى العامر بوادى النطرون، وخصوصا أن أسرته من أحدى كنائس وسط القاهرة، وكان قد انتدب لبعض الوقت للخدمة فى انجلترا،
وكان الراهب القس داود سانت إنتونى يخدم فى دراسة الكتاب المقدس فى اجتماعات الشباب، قبل هجرته لأمريكا ورهبنته بدير سانت إنتونى.
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