اندلاع حريق في الطابق الأخير بفندق بانوراما بطنطا

اندلع منذ قليل حريق هائل في الطابق الأخير بفندق بانوراما بشارع النحاس بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، والذي يضم كافيه وشاشات للعرض. انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية لمكان البلاغ للتعامل مع النيران.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في الروف الخاص بفندق بانوراما بشارع النحاس. انتقلت علي الفور قوات الشرطة و5 سيارات مطافي وتم غلق الشارع، وتجري قوات الحماية المدنية عمليات الإطفاء للسيطرة على النيران قبل أن تمتد لباقي الفندق.

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