/630550/مسلسل-الطاووس-الحلقة-28-قضية-أمنية-على-وشك-الانتهاء

مسلسل الطاووس الحلقة 28، شهدت عزاء أمنية التي تجسدها الفنانة سهر الصايغ بعد دهسها بالسيارة من قبل زين "عابد عناني" ابن المستشار ضياء شاهين والمتهم في قضية إغتصابها، وذلك من أجل إنتهاء القضية بعدما تطورت فيها بمفرده خاصة بعد موت "المنزلاوي" و"على" فضلاً عن حبس صديقه الاخير حماد، فلم يتبقي غيره من مرتكبي جريمة الإغتصاب.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل الطاووس الحلقة 28 التي شهدت تفاصيل مثيرة بعد مقتل سهر الصايغ وإستكمال كمال الاسطول ما بدءه ليأخذ حق الفتاة التي راحت ضحية لهؤلاء الشباب.

تفاصيل مسلسل الطاووس الحلقة 28

واصل المحامي كمال الاسطول الذي يجسده الفنان جمال سليمان في استكمال أوراق القضية وجمع الأدلة ليأخذ بحق أمنية من زين.

وشهدت الحلقة حالة من الحزن التي سيطرت على الصحفية فريدة المصري بسبب وفاة امنية دون ان تأخذ لها حقها كما وعدتها واعتبرتها ضحية مجموعة من الشباب المجرمين والذي كان من المتوقع ان يتم اعدامهم بدلاً من ان تنتهي جريمتهم بموت الفتاة المظلومة التي اغتصوبها في غير وعيها.

حاول زين الهروب قبل ان يصل إليه المحامي كمال، ولكن والدته منعته من النزول من المنزل خوفاً عليه واخبرته ان خروجه سيكون على مطار القاهرة فورًا للهروب خارج البلد، ودار حديث بينهم لامته فيه عن سوء تربيته وسلوكه.

كما قرر توفيق ترك العمل مع المحامي كمال بعد مقتل أمنية وعاد إلى قريته في الريف مرة اخرى، لان لا فائدة لأي عمل في القضية بعد مقتلها.

يذكر أن، مسلسل الطاووس من بطولة جمال سليمان، سهر الصايغ، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وأحمد فؤاد سليم، وهبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.