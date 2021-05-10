/630551/اندلاع-حريق-هائل-أعلى-برج-سكني-في-طنطا-فيديو-وصور

شهد شارع النحاس قبل قليل بمدينة طنطا نشوب حريق هائل في أحد الأبراج الملاصقة لفندق بانوراما مما ادى إلى حالة من الفزع بين الأهالي.

تلقى مدير أمن الغربية اللواء هاني مدحت إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق هائل في أعلى برج ملاصق لفندق بانوراما بشارع النحاس بحي أول طنطا. انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني وجاري السيطرة على الحريق.

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