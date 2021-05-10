مفاجأة تجمع حسن شاكوش مع ياسمين رئيس..فيديو

/630552/مفاجأة-تجمع-حسن-شاكوش-مع-ياسمين-رئيسفيديو

كشفت الفنانة ياسمين رئيس، عن عمل يجمعها بمطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، وذلك من خلال فيديو لهما نشرته على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك".

دوت الخليج يرصد تفاصيل مقطع الفيديو الذي شوقت من خلاله الفنانة ياسمين رئيس والمطرب الشعبي حسن شاكوش جمهورهما لعمل يجمعهم قريبًا.

دويتو يجمع بين حسن شاكوش وياسمين رئيس

وتركت الجمهور يخمن المفاجأة التي يجهزان لها بالتعاون مع شركة مزيكا من خلال توجية سؤال لجمهورها "تفتكروا بنعمل إيه؟، هل ستغني ياسمين مهرجان مع حسن شاكوش ام ستكون موديل في إحدى مهرجاتنه.

آخر أعمال ياسمين رئيس

كانت ياسمن رئيس حققت نجاحًا ملحوظًا في رمضان2021 من خلال دورها "فاتن حرفوش" التي شاركت به في مسلسل"ملوك الجدعنة" ولاقى تفاعلًا من قبل الجمهور على طبيعة الدور الذي تقوم به، حيث قدمت دور فتاة فقيرة تعيش في منطقة شعبية وتتعرض دائمًا لمشاكل تعوقها عن الزواج من خطيبها "عمرو سعد" وتزداد الحياة صعوبة لتبحث عن عمل بعد وفاة والدها.

يذكر ان مسلسل"ملوك الجدعنة" من بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، ياسمين رئيس، دلال عبد العزيز، أحمد صفوت وظهور خاص للراحل يوسف شعبان. المسلسل من تأليف عبير سليمان وإخراج أحمد خالد موسى.