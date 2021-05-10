وقف القداسات بـ كنائس الأنبا رويس بالعباسية حتى نهاية مايو

جدة - نرمين السيد - قررت كنائس الأنبا رويس بالعباسية، وقف جميع القداسات حتى نهاية شهر مايو الجارى، بسبب الازدياد الشديد فى حالات الإصابة بـ فيروس كورونا.



جدة - نرمين السيد - قررت كنائس الأنبا رويس بالعباسية، وقف جميع القداسات حتى نهاية شهر مايو الجارى، بسبب الازدياد الشديد فى حالات الإصابة بـ فيروس كورونا. يأتى هذا حرصًا من الآباء الكهنة على سلامة المصلين، متوجهين إلى الله بالصلاة أن يرفع هذه الجائحة عن العالم وينيح أنفس الذين سبقونا ويشفى المرضى.

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