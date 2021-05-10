مطرانية الفيوم تنعى القمص برسوم فهيم

جدة - نرمين السيد - نعت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم، والأنبا أبرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم ،ومجمع الآباء الكهنة ومجمع الآباء رهبان دير رئيس الملائكة الجليل غبريال بجبل النقلون الأب القمص برسوم فهيم فرج، كاهن كنيسة القديسة العذراء مريم وأبى سيفين بفيديمين الفيوم، والذى توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.





ونعى القمص الراحل أيضا، الآباء الرهبان بمنطقة القديس مكاريوس السكندرى ببرية الريان والشمامسة والمكرسات والخدام والخادمات ومعهد الأرشيذياكون حبيب جرجس والبابا شنودة الثالث للعلوم اللاهوتية والكنسية ومعهد أرسينوى للموسيقى والألحان الكنسية ومدارس القديس الأنبا أبرآم للغات ولجان الكنائس ومجالس إدارات الجمعيــات القبطية الأرثوذكسـية وجميع الشعب بإيبارشية الفيوم. وطلبوا من فم الأنبا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن ينيح الرب نفسه الطاهرة فى فردوس النعيم ويهب العزاء السمائى للجميع.

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