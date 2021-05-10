/630554/إصابة-الإعلامي-إبراهيم-فايق-بفيروس-كورونا

وأعلن نائب رئيس تحرير برنامج إبراهيم فايق أحمد عبدالباسط، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خبر إصابته، قائلا: “ بقاله كام يوم قلبه حاسس ويقولي كورونا قريبة مني يا باسط وربنا يسترها لأن الموضوع معايا هيبقى صعب، دعواتكم في هذه الأيام المباركة لأخويا وحبيبي إبراهيم فايق بالشفاء”.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 400 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 176763 حالة حتى اليوم.

تسجيل 1138 حالة جديدة

وأوضحت الوزارة، في بيانها اليومي، أنه تم تسجيل 1138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 59 حالة جديدة.

مؤشر زوال الأعراض

وقالت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 237410 من ضمنهم 176763 حالة تم شفاؤها، و 13904 حالة وفاة.

هذا وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.