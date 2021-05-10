فيديو .. الدولة القوية هى الظهر والسند لأى فقير

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير فى كلمته: "رجل فقير فى دولة غنية قوية خير من رجل غنى فى دولة فقيرة هزيلة".

وأضاف: "لأن الأول له دولة تحميه والثانى لا سند له، وهذا هو الفارق بين فهم الجماعات الإرهابية المنحرف، وبين أسلوب بناء الدولة، فالدول لا يبنيها إلا أصحاب العزائم والهمم".

كان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قد أكد إن الوفاء بالعهد فضيلة أجمعت عليها الشرائع السماوية ولا يوجد دين واحد يقر الخيانة أو الغدر، مؤكدا أن أحوج ما نكون إليه فى حياتنا المعاصرة هو "شيمة الوفاء".

وأضاف وزير الأوقاف، فى تصريح له أمس الأحد، اليوم: "كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يشكر الناس لا يشكر الله ويقول النبى- صلى الله عليه وسلم: "من صنع إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه"، ويقول أيضا: "مَنْ أُتِى إليهِ معروفٌ فلِيكافئَ بهِ، ومَنْ لمْ يستطعْ فلِيذكرْهُ، فإنَّ مَنْ ذكرَهُ فقد شكرَهُ"، ويقول الحق سبحانه وتعالى: "وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ"، ومن بخس الناس إنكار الجميل وعدم الاعتراف به".