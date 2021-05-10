البابا ينعى القمص برسوم فهيم كاهن كنيسة العذراء بالفيوم

جدة - نرمين السيد - توفى أمس الأحد، القمص برسوم فهيم، كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبى سيفين بفيديمين التابعة لـ إيبارشية الفيوم، عن عمر تجاوز 73 عاما، بعد خدمة كهنوتية دامت لـ حوالى 34 عامًا.





من جانبه، قدم البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، خالص العزاء لـ الأنبا أبرآم، مطران الفيوم، ولمجمع كهنة الإيبارشية، فى نياحة الأب القمص برسوم فهيم، ويلتمس عزاء سمائيًّا لشعب كنيسته ولأسرته، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين. جدير بالذكر، أن الأب الراحل برسوم ولد يوم 3 ديسمبر 1947، وسيّم كاهنًا فى 22 أغسطس 1987، ونال رتبة القمصية فى 11 يوليو عام 1999م.

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