طقس الإثنين .. انخفاض ملحوظ لـ درجات الحرارة .. عظمى القاهرة 35

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الإثنين، حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيفا ليلا على السواحل الشمالية معتدلا على باقى الأنحاء.





وتكون هناك فرص لـ أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمرعلى فترات منقطعة. حالة الطقس وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة غربا، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاث أمتار والرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 35 20 الإسكندرية 27 18 وادى النطرون 30 19 طنطا 34 19 شبين الكوم 35 20 دمنهور 35 19 بلطيم 27 18 مطروح 25 17 السلوم 24 19

سيوة 34 20 بورسعيد 27 19 دمياط 26 18 الزقازيق 35 20 المنصورة 35 20 الاسماعيلية 35 20 السويس 36 21 العريش 28 19 رفح 29 19 رأس سدر 34 20 نخل 36 19 نويبع 35 24 طابا 34 24 كاترين 30 18 الطور 36 24 شرم الشيخ 38 25 الغردقة 38 26 مرسى علم 38 26 الفيوم 38 23 بنى سويف 38 23 المنيا 39 24 أسيوط 39 24 سوهاج 42 25 قنا 43 26 الأقصر 44 28 أسوان 44 28 ادفو 44 28 أبوسمبل 42 27 الوادى الجديد 40 27 شلاتين 36 23 أبو رماد 35 22 حلايب 31 22 رأس حدربة 32 21

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