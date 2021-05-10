التعليم: تسليم الاستمارات لم يتخط الـ10%.. ونحذر من المساءلة القانونية

جدة - نرمين السيد - وطالبت وزارة التعليم، فى بيان لها، من المديريات التعليمية سرعة تسليم استمارات الطلاب إلى لجان النظام والمراقبة.

وقال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التعليم ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة 2021، إن نسبة المدارس التى سلمت الاستمارة خلال الفترة الماضية لم تتخط نسبة الـ10% من إجمالى الاستمارات المطلوب تسليمها والمسجلة على موقع الوزارة.

وشدد نائب وزير التربية والتعليم على أن من يتخلف عن هذا الموعد من المدارس سوف يتعرض للمساءلة القانونية.