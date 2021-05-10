نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد العيد في مصر طبقاً للحسابات الفلكية وموعد صلاة عيد الفطر في مصر 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الجميع عن موعد العيد في مصر في جميع محركات البحث الشهيرة مثل محرك بحث جوجل لكي يعثرون عن المعلومة الكيدة حيث يتم تحديد الموعد بناءً على الحسابات الفلكية والنظرة الشرعية للقمر الجديد وبحسب البيان السابق للدكتور شوقي علام فقد اعتمدت دار الافتاء ميعاد رؤية القمر الجديد.

موعد العيد في مصر

قامت اللجنة المكلفة بإعلان الهلال بالتحقيق في هلال شوال الجديد في التاسع والعشرين من الشهر الكريم بعد شهر رمضان وحددت موعد الهلال فأعلنت دار الإفتاء أن اليوم الثاني هو أول أيام شهر شوال. أي موعد عيد الفطر أو أنه يحدد نهاية شهر رمضان بـ 30 يوماً، وأفاد المعهد الوطني للفلك والجيوفيزياء التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه وفقًا للحسابات الفلكية، فإن موعد عيد الفطر المبارك هو الخميس 13 مايو 2021.

موعد صلاة عيد الفطر

وفقًا لتوقيت القاهرة من المقرر أن تصلي صلاة عيد الفطر في 13 مايو 2021 الساعة 5:28 صباحًا ويجب على كل محافظة مراعاة فارق التوقيت، وذكر بيان صادر عن المعهد الوطني للفلك والجيوفيزياء أن شهر رمضان سينتهي في عام 2021 ويستمر 30 يومًا في حين أن 29 رمضان هو الثلاثاء 11 مايو 2021 سيتم مشاهدة هلال شوال الجديد وهو موعد عيد الفطر المبارك.

تم تحديد بداية الشهر العربي من قبل اللجنة العلمية لدار الافتاء بالتعاون مع المعهد الوطني للفلك والتي تحدد رؤية الهلال الجديد رمضان أو شوال بناءً على عدة شروط.

أجازة عيد الفطر

تبدأ إجازة عيد الفطر يوم الخميس الموافق 13 مايو ومن المقرر أن تكون إجازة عيد الفطر 3 أيام وتنتهي يوم السبت 15 مايو 2021 حيث يولد هلال شوال في 29رمضان الموافق لـ وقت غروب الشمس الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي بتوقيت القاهرة.