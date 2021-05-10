/630557/حكاية--13-قمة---جمعت-الأهلى-والزمالك-في-رمضان-و-تفوق-أهلاوى

يترقب عشاق الكرة المصرية اليوم الإثنين مواجهة نارية بين قطبي كرة القدم النادى الأهلي ونادى الزمالك، في سهرة رمضانية من العيار الثقيل، يحتضنها إستاد القاهرة الدولى، وذلك ضمن منافسات الدورى المصرى الممتاز . مواجهات الأهلى والزمالك في رمضان الأهلي والزمالك تقابلا في شهر رمضان خلال 13 مباراة قمة سابقة قبل موقعة اليوم.

تفوق أهلاوى ونجح الأحمر في الفوز في 7 مباريات منها، بينما حسم الأبيض 3 مواجهات، وقال التعادل كلمته في 3 مواجهات.

ويستعرض دوت الخليج بالنتائج تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في شهر رمضان. المواجهة الأولى : 7 أبريل 1957 بالدوري المصري الممتاز، وفاز الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما محمد التابعى " الضظوي".

موعد مباراة القمة 122بين الأهلي والزمالك.. القنوات الناقلة

الثانية: كانت في 29 يناير من عام 1965 بالدوري المصرى، وتعادل الفريقين بنتيجة 2/2، سجل أهداف الأهلي كلا من : محمود السايس، ورفعت الفناجيلي بينما سجل للزمالك : حمادة إمام وعمر النور. الثالثة: 26 مايو 1985 بالدوري الممتاز، وكانت أول مرة يحقق الأبيض الفوز على نظيره التقليدى في رمضان بنتيجة 2/1، عن طريق طارق يحيي، وكوارشي. الرابعة: 6مارس 1993، في منافسات الدروى الممتاز وواصل الأحمر الفوز وتقدم بهدف محمد رمضان.

الخامسة: 32 نوفمبر 2001 بالدوري المصرى، وفاز الزمالك بنتيجة 2/1 على الأهلي، وكان صاحب الفوز، والهدفين هو حازم إمام .

السادسة: 21 نوفمبر 2003 بالدوري الممتاز ، وفاز الأبيض بهدف وحيد بإمضاء جمال حمزة. السابعة: 4 نوفمبر 2004 كسابقها في الدوري، وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 4/2، أحرز للاهلي : أبو تريكة " هدفين " ، وجيلبرتو وعماد متعب، وللزمالك : عبدالحليم على، وجمال حمزة. الثامنة: 16 أكتوبر 2005 على عكس العادة كانت هذه المباراة في إياب نصف نهائي دوري الأبطال وفاز الأهلي بهدفين عن طريق ملك الحركات محمد بركات. التاسعة: 17 سبتمبر 2007من عام بالدوري وفاز الأهلي بهدف وحيد لمحمد أبوتريكة .

العاشرة: 14 سبتمبر 2008 ضمن مجموعات دورى أبطال إفريقيا وتعادل قطبي كرة القدم بهدفين لكل فريق. الحادية عشر: 22يوليو من عام 2012 بمجموعات دوري أبطال أفريقيا وفاز المارد الأحمر بهدف وحيد برأسية من محمد أبوتريكة.

الثانية عشر: 24 يوليو 2013 بمجموعات دوري أبطال افريقيا ،على ملعب الجونة وتعادل الفريقين بنتيجة 1/1، سجل للزمالك : أحمد جعفر وللأهلي : محمد أبوتريكة. الثالثة عشر : 18 إبريل 2021 بالدورى المصرى الممتاز ، وهى أخر مباراة جمعت الفريقين، وفاز فيها الأحمر بنتيجة 2/1 ، هل سيواصل الأحمر الفوز أم يثأر كارتيرون لفريقه.