فيديو - مسحراتى المحروسة .. الزواج المبكر داهية سودة

جدة - نرمين السيد - وحملت الحلقة الجديدة عنوان "الزواج المبكر"، حث قال المسحراتى فيها : "على الدقة طبلة بصحى زينب وعبد السلام.. وأنا جنب بيتهم سمعت غنوة دقوا المذاهب .. من زمان وإحنا المحبة بينا أواصر .. يا واقعة سودة يزف نجوى للأسطى ناصر والله حرام يا سى عبد السلام ده نجوى لسه قاصر ده البنت لسه يا عينى طفلة من غير لا خبرة ولا دراية ومن بعد عام جابت جمال بنلاقى طفلة بتربى طفلة".

مسحراتى المحروسة

أضاف: "متقلش هم وانزاح وراح وسيبها عايشة سن الطفولة ده البنت لسه خطوة أولى لو سننوها يبقى جريمة بيدفونهوها من غير كلام.. يا كل شاب عايز الجواز سنك صغير ما لسه بدرى ده مسؤولية متشيليش نفسك الهم ول من غير ما تدرى".

جدير بالذكر، أن برنامج "مسحراتى المحروسة" يأتى بالتعاون بين منصة بلاتفورم، والمجلس القومى للمرأة، حيث يجوب المسحراتى شوارع القاهرة التاريخية.

ويهدف المسحراتى إلى التعزيز من قيم الانتماء الوطنى ونبذ الإرهاب والتطرف، من خلال رسائل فنية تدعو إلى المحبة والتسامح ونبذ الكراهية والتعصب الأعمى، بالإضافة إلى ترسيخ مفهوم المواطنة.