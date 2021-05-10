مدبولى يتفقد وحدات الإسكان بمدينة حدائق أكتوبر

يتفقد رئيس مجلس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، وحدات الإسكان بمدينة حدائق أكتوبر، المخصصة لسكان عشوائيات الجيزة.

وكان رئيس الوزراء قد التقى أمس "شون كني" رئيس قطاع البنية التحتية بشركة "بكتل" الأمريكية للإنشاءات، وعددا من مسئولى الشركة. وحضر المقابلة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، وجوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية فى القاهرة.

واستهل الدكتور مصطفي مدبولي اللقاء بالترحيب بوفد شركة "بكتل"، مشيراً إلى أن زيارة وفد الشركة إلى مصر تعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات التاريخية المصرية الأمريكية إلى مجالات وآفاق أوسع من التعاون، منوهاً إلى أن هناك العديد من المشروعات التي تم تنفيذها، أو ما زالت قيد التنفيذ بالتعاون مع الشركات الأمريكية، لاسيما مشروع مجمع البتروكيماويات الذى يتم تنفيذه بمنطقة العين السخنة، مشيراً إلي أنه يتابع باهتمام تطورات تنفيذ هذا المشروع الضخم.