رئيس الوزراء يتفقد وحدات الإسكان بحدائق أكتوبر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وحدات الإسكان بمدينة حدائق أكتوبر، المخصصة لسكان عشوائيات الجيزة.



وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى، "شون كني" رئيس قطاع البنية التحتية بشركة "بكتل" الأمريكية للإنشاءات، وعددا من مسئولى الشركة.



واستهل الدكتور مصطفي مدبولي اللقاء بالترحيب بوفد شركة "بكتل"، مشيراً إلى أن زيارة وفد الشركة إلى مصر تعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات التاريخية المصرية الأمريكية إلى مجالات وآفاق أوسع من التعاون، منوهاً إلى أن هناك العديد من المشروعات التي تم تنفيذها، أو ما زالت قيد التنفيذ بالتعاون مع الشركات الأمريكية، لاسيما مشروع مجمع البتروكيماويات الذى يتم تنفيذه بمنطقة العين السخنة، مشيراً إلي أنه يتابع باهتمام تطورات تنفيذ هذا المشروع الضخم‪.‬







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