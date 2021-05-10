/630558/قبل--القمة-122-تعرف-على-تاريخ-مواجهات-الأهلى-والزمالك

يستعد قطبي كرة القدم الأهلى والزمالك لمواجهة نارية مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الدورى المصرى الممتاز، يحاول فيها الأبيض الحفاظ على صدارة الدورى برصيد 44 نقطة، بينما يحاول الأحمر تعزيز موقفه في المسابقة حيث يأتى خلف الزمالك برصيد 40 نقطة .

تاريخ مواجهات الأهلى والزمالك تقابل الفريقان في 121 مباراة ، فاز الأهلي في 46 مباراة بينما حقق الزمالك الفوز في27 ، وتعادل القطبين في 48 مباراة .

وتعد أول مواجهة رسمية جمعت الفريقين فى 17 من شهر مارس 1924 وذلك ضمن ذهاب دور نصف النهائي لبطولة كأس السلطان حسين وانتهت بالتعادل الإيجابى 1-1.

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في نفس السياق جاءت أول مواجهة جمعتهما فى الدورى المصرى الممتاز 10 ديسمبر 1948 ، وانتهت بالتعادل الإيجابى 2-2، سجل للأهلى : أحمد مكاوى، و سعد عثمان، وسجل للزمالك: سيد رستم، عبد الكريم صقر .

الزمالك لم يأتى هناك مواجهة ليست بالبعيدة جمعت الفريقين في الدوري، كانت بتاريخ 24 فبراير الماضى، ولم يذهب نادى الزمالك لملعب المباراة، ويأتى السبب من قبل مسؤولو القلعة البيضاء ، بسبب بسوء الأحوال الجوية التي شهدتها البلاد في هذا اليوم من أمطار منعت إتوبيس الزمالك من الوصول إلى ملعب المباراة، ليصدر اتحاد الكرة قرارا باحتساب الأهلى منتصرا بهدفين اعتباريين، وخصم 3 نقاط من الزمالك واعتباره مهزوما.

أخر مواجهات الفريقين كانت أخر مباراة تجمع الفريقين في 18 إبريل الماضي، ضمن منافسات الدورى المصرى الجارية، وكان الفوز حليف الشياطين الحمر ، وإنتهت المباراة بنتيجة 2/1 .

في حراسة المرمي: محمد عواد

خط الدفاع:حمزة المثلوثي، محمود الونش، محمود علاء،محمد عبد الشافي،

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، وشيكابالا، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم:يوسف أوباما، حميد أحداد.

تشكيل الأهلي المتوقع:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع:بدربانون، رامي رابيعة، أيمن أشرف، محمد هاني.

خط السوط:عمرو السولية،أليوديانج، مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم:محمد شريف،مروان محسن.

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، علي استاد القاهرة الدولي.