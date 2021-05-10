/630559/تاريخ-مواجهات-اللاعبين-الأجانب-مع-الاهلي-والزمالك-قبل-القمة-122

يستعد عشاق كرة القدم المصرية لنسخة جديدة من مباراة القمة ستحمل الرقم 122 في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري المصري الممتاز، وستقام في الملعب التاريخي للكرة في بلاد الفراعنة ستاد القاهرة الدولي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، اليوم الأثنين.

بدر بانون شارك فى 24 مباراة مع الأهلي هذا الموسم، قدم خلالها أوراق اعتماده بشكل كامل لجماهير القلعة الحمراء وأصبح صمام أمان للدفاع الأحمر، وسجل أيضاً 4 أهداف.

علي معلول يعتبر من العناصر الأساسية في الأهلي، إلا أن إصابته الأخيرة فى العضلة الخلفية أبعدته عن فترة طويلة عن قيادة الجبهة اليسرة بالقلعة الحمراء، ورغم ذلك اللاعب برقم مميز، فخلال مشاركته في 12 مباراة، سجل على معلول هدفين وصنع 6 أهداف أخرى.

أليو ديانج شارك مع الأهلي في 30 مباراة بالموسم الجاري، ويعتبر من العناصر التي لا بديل له عنها في تشكيل الفريق الأحمر لدوره المؤثر في قطع الكرات وإفساد الهجمات للفرق المنافسة، ونجح ديانج فى إحراز هدف وصناعة هدفين.

جونيور أجاي أثرت الإصابات بشكل كبير على نسبة مشاركته مع الأهلي فى الموسم الجارى، حيث لم يشارك النيجيرى سوى فى 9 مباريات سجل خلالها هدفين وصنع هدف وحيد.

قبل « القمة 122 »..تعرف على تاريخ مواجهات الأهلى والزمالك

والتر بواليا كان والتر بواليا مهاجم الجونة السابق والمنضم إلى الأهلي فى يناير الماضي أحدث الصفقات التي خذلت عشاق القلعة الحمراء في مركز الهجوم، حيث كبدت صفقة بواليا خزينة الأهلي 22 مليون جنيه، ورغم مشاركته فى 17 مباراة بالموسم الجاري لم يسجل سوى هدفين وصنع مثلهما.

أشرف بن شرقي شارك المغربي أشرف بن شرقي مع الزمالك في 25 مباراة خلال الموسم الجاري، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 4 لزملائه بالفريق، ويعتبر بن شرقي أحد العناصر الأساسية والمؤثرة مع نادى الزمالك منذ انضمامه إلى الفريق فى موسم الانتقالات الصيفية بعام 2019، بعد تألقه مع الوداد المغربي.

فرجاني ساسي شارك فى 21 مباراة بالموسم الجاري، سجل خلالها هدفين وصنع 6 أهداف أخرى لزملائه بالفريق، ويعتبر التونسي من العناصر الأساسية فى وسط ملعب الفريق الأبيض، وتسعى إدارة الزمالك بكل قوة من أجل تجديد تعاقد اللاعب.

حميد أحداد لا يعد حميد أحداد من العناصر الأساسية في نادي الزمالك، إلا أنه فى المباريات الأخيرة اعتمد عليه باتريس كارتيرون مدرب الفريق بشكل تدريجي ومنحه ثقة كبيرة، وشارك أحداد في 15 مباراة مع الزمالك بالموسم الجاري سجل 3 أهداف وصنع هدفين.