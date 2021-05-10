/630560/محمد-عواد-لا-يعرف-طعم-الفوز-أمام-الأهلي-قبل-القمة-122

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة قوية للغاية عندما يواجه النادي الأهلي في التاسعة والنصف اليوم الأثنين على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويقترب محمد عواد من حراسة مرمي الفريق خلال اللقاء في ظل استمرار شكوى جنش من إصابة في الظهر. تاريخ مواجهات اللاعبين الأجانب مع الاهلي والزمالك قبل القمة 122 وواجه عواد النادي الأهلي مع ثلاث فرق مختلفة وهم الاسماعيلي والمصري والزمالك. لم يحقق عواد أي فوز أمام الأهلي حيث لعب 8 مباريات لم يحقق الفوز أبداًوتعادل في لقاءين ومني بالهزيمة في 6 مباريات واستقبلت شباكه 12 هدف. وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي كالتالي : حراسة المرمى: محمود جنش - محمد عواد - أحمد نادر السيد. خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام - محمد عبد السلام – أحمد فتوح - محمد عبد الشافي. خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - يوسف أوباما – إسلام جابر – محمد أشرف روقا – محمود عبد العزيز . خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل – حميد أحداد – مروان حمدي . قائمة الأهلي وجاءت قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز كالتالي: حراسة المرمي: الشناوي - على لطفي - مصطفي شوبير . الدفاع: محمود وحيد – أحمد رمضان بيكهام – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – سعد سمير – كوكا – هاني – أيمن أشرف – بدر بانون. خط النص: أليو ديانج – عمرو السولية – محمود كهربا – وليد سليمان – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر. الهجوم: مروان محسن – صلاح محسن – محمد شريف – والتر بواليا. فيما تم الأعلان عن معلقين مباراة القمة بين الاهلي والزمالك، مدحت شلبي معلقاً عبر القناقة الصوتية الأولي، بينما أيمن الكاشف عبر القناة الصوتية الثانية.

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