وزير القوى العاملة للقيادات النقابية بالإسكندرية: العمال عصب الاقتصاد

جدة - نرمين السيد - شاركت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية النقابات العمالية والاتحاد المحلى لعمال المحافظة، إفطار رمضانى فى جو من الألفة والترابط الوثيق بين العاملين بالمديرية وقيادات وأعضاء ورؤساء النقابات العمالية فى جميع القطاعات.





وجه الدعوة شيخ النقابيين العماليين بالإسكندرية فتحى عبداللطيف، والمهندس خالد الفقى رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية على إفطار رمضانى بمقر النقابة بشاطئ البيطاش بالعجمى، بحضور عدد كبير من نقابى الإسكندرية .

بعد تناول الإفطار تم مناقشة بعض القضايا والأمور المتعلقة بالحركة النقابية بالمحافظة، والدور الداعم لها من مديرية القوى العاملة وتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بضرورة الوقوف على المعوقات والمشاكل فى مواقع العمل المختلفة ودراسة سبل حلها، ودراسة العديد من مقترحاتهم التى من شأنها تحسين بيئة العمل وأوضاع العمال والعمل النقابى.



ونقل مدير المديرية ياسر سعيد للحضور رسالة من وزير القوى العاملة مفادها: "أن التنظيم النقابى له دور رئيس بما هو منوط به من مسئوليته عن أكثرِ العناصر تأثيرا فى الاقتصاد القومى، وهم العمال عصب الاقتصاد وأساس بنائه ونهضته، هذا التأثير الذى من شأنه أن يرفع أو يخفض من الاقتصاد القومى"، مشددا على ضرورة التواصل الدائم بين اللجان النقابية والنقابات العامة لبحث مشاكل العمال، والنزول دائما لمواقع العمل لتحقيق التواصل الفعال مع العمال، والعمل المستمر على تعريفهم بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، مما يعطى قدرا أكبر من الثقة فى نفوس العمال بعقد لقاءات دورية فاعلة معهم كى تتكون ثقافة الحوار عند العمال.

كما شدد سعفان فى رسالته على أهمية النظر لجميع ما يخص العمل النقابى بنظرة أوسع وأعمق تتسم بالشمول، والدراية لكافة ما تتعرض له الدولة المصرية من تحديات كبيرة، مضيفا أن العمال يقع على عاتقها أكثر من 70% من الجهد والعمل فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.