القوى العاملة: تعيين 315 شابا منهم 26 من ذوى القدرات فى بالبحر الأحمر

وقال الوزير، فى بيان له اليوم الإثنين، إن المديرية قامت بقياس مستوى المهارة 383 عاملا، ورخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وصرفت منح للرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت 11 ألف جنيه لـ 5 عمال، بواقع 4 منحة مولود جديد بمبلغ 8 آلاف جنيه، ومنحة زواج لعامل بمبلغ 3 آلاف جنيه.
تلقى الوزير تقريرًا بذلك من سعيد عبدالراضى مدير المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال أبريل الماضى قامت المديرية بإصدار 14 ترخيص عمل لأجانب، وتجديد ترخيص عمل لـ 3 أجانب آخرين يعملون فى نطاق المحافظة.
وأشار عبدالراضى إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 392 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 40 محضرًا، وعمل ندوة توعية للعاملين.
أما فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 140 منشأة، وأسفر عن تحرير 18 محضرًا سلامة وصحة مهنية، وعمل ندوة توعية فى نفس المجال، كما تم متابعة 79 منشأة يعمل بها 7.849 عاملاً، لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وأضاف أن المديرية تلقت 55 شكوى علاقات عمل ، تم تسوية 33 منها وديًا فى مواقع العمل من قبل مفتشى العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم اتخاذ إجراء قانونى تجاه 12 شكوى، وتبقى 10 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.
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