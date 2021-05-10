رئيس الوزراء يتابع وحدات لسكان عشوائيات الجيزة بحدائق أكتوبر

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عددًا من مشروعات الإسكان ومحاور الطرق فى محافظة الجيزة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد راشد محافظ الجيزة.





واستهل رئيس الوزراء جولته بتفقد وحدات تنفذها وزارة الاسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، فى مدينة حدائق أكتوبر لأهالينا سكان المناطق العشوائية بالجيزة، إذ وجه بضرورة الإسراع للانتهاء من كل المناطق الخدمية بالمشروع استعدادًا لنقل الأهالى المستحقين لهذه الوحدات السكنية فى أقرب وقت ممكن.

كما تفقد رئيس الوزراء نموذجًا لإحدى الوحدات السكنية التى تم تأثيثها فى إطار المشروع، وأبدى إعجابه بمستوى التشطيب والتأثيث، قائلاً: "نخدم أهالينا ونحاول أن نقدم لهم مستوى عاليا من التجهيزات والتأثيث الذى يرتقى لتطلعاتهم فى مستوى حياة أفضل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية".

واستمع رئيس الوزراء إلى عرض حول المشروع من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذى أوضح أنه يتضمن تنفيذ 104 عمارات ضمن الإسكان الاجتماعى ذى الطابع الحديث، بمدة تنفيذ تصل إلى 18 شهرًا.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار أن نسب الإنجاز بالمشروع تبلغ حالياً 98%، كما تم الإنتهاء من جانب كبير من أعمال المرافق مثل: الصرف، والمياه، والكهرباء، والاتصالات، والغاز، والطرق.

وأكد الدكتور عاصم الجزار أن هذا المشروع للمساكن بديلة العشوائيات، بموقع مميز، لكونه قريبًا من العديد من المحاور المهمة، كما عرض جانبًا من أعمال تشطيب الواجهات والوحدات من الداخل والتأثيث، وكذلك أعمال تنسيق الموقع العام.

وأشار إلى أنه تم عمل مشايات للربط بين العمارات بدون درج وكذلك تنفيذ أعمال الزراعة، والمسطحات الخضراء، ومناسيب الطرق، وفق معايير محددة، مؤكدًا أنه تم توفير الخدمات للأهالى المنتقلين للسكن فى هذه المنطقة.