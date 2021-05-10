محمد سعفان: متابعة ورقابة دورية على المديريات للوصول لأقصى مستويات الأداء

جدة - نرمين السيد - وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيادات ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة بضرورة الانتهاء من العمل تباعا لرقمنة كافة الأعمال التى تقوم بها الإدارات والمديريات فى مختلف أنشطة عمل الوزارة، خاصة البيانات التى يتم التعامل فيها مع جهات معنية، والتعامل معها بشكل مختلف ونظرة جديدة.





جاء ذلك فى إطار الاجتماعات الدورية التى يعقدها الوزير أسبوعيا مع رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وفى هذا الإطار وجه الوزير، رؤساء الإدارات المركزية بعمل متابعة ورقابة دورية على المديريات للوصول لأقصى مستويات من الأداء المطلوبة فى الفترة القليلة المتبقية قبل الانتقال للعاصمة.

كما وجه الوزير بتطوير منظومة التشغيل بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، بحيث لا تكتفى فى بياناتها بما هو موجود بشهادات القيد المستخرجة للمواطنين، والتركيز على التفتيش لمتابعة استلام الشباب للوظائف بشركات ومصانع القطاع الخاص ومراجعتها مع شهادات القيد المستخرجة، واستمارة (1) تأمينات بما يفيد التعيين والتأمين على العامل، وتحليل البيانات الناتجة عن تلك العملية لرصد تطورات سوق العمل.

وأكد الوزير ضرورة تدقيق البيانات المسجلة للعمالة غير المنتظمة على المنظومة، بحيث تكون ممثلة للعمالة الحقيقية على أرض الواقع، ليصل الدعم والمنح المقدمة من المديريات لمستحقيها بالفعل، وعمل قاعدة بيانات متكاملة حقيقية لتلك الفئة يمكن الاعتماد عليها فى اتخاذ أى قرارات بشأن رعاية تلك الفئة.

كما وجه الوزير، بإصدار توجيهات لمديريات القوى العاملة حول تحديث بيانات المنظمات النقابية على المنظومة الخاصة بها، وذلك فى موعد نهايته أول يوليو المقبل، بحيث تسهل إجراء انتخابات المنظمات القادمة.