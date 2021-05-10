البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسى والحكومة بحلول عيد الفطر المبارك

هنأ قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الرئيس السيسى والدكتور مصطفى مدبولى بعيد الفطر المبارك.

وجاء فى نص تهنئته الآتى:

"يسرنى بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية أن أبعث لسيادتكم ولجميع أخوتنا المسلمين بأصدق التهاني القلبية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأنتهز هذه الفرصة لأحيي جهودكم المخلصة التي تبذلونها لأجل تحقيق تطلعات وآمال المصريين.

مصلين إلى الله أن يمنحكم وافر الصحة والمزيد من التوفيق والسداد، لتقودوا الوطن في طريق التنمية والاستقرار والازدهار. وأن يحفظ مصر والمصريين على الدوام".

وذكر أيضا في نص تهنئته للدكتور مصطفى مدبولى.

"بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أبعث لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، مصلين إلى الله أن يحفظكم ويسدد خطاكم، ويعينكم في أداء عملكم لتحقيق التنمية والتقدم. وأن ينعم على مصر بالأمن والرخاء.

وفقكم الله لما فيه خير وطننا الحبيب".