البابا تواضروس يهنئ الامام الاكبر بعيد الفطر المبارك

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية التهنئة، لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بمناسبة عيد الفطر المبارك. وقال قداسته في برقيته: «يسعدني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة عيد الفطر المبارك.. وأدعو الله أن يوفق الجهود المخلصة التي تبذلونها في سبيل إيصال رسالتكم الحضارية لنشر روح المحبة والتسامح، بما يعلي شأن الوطن، وغرس قيم العيش المشترك في كافه أرجاء العالم».

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