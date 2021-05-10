رئيس الوزراء يوجه بسرعة الانتهاء من وحدات الإسكان بحدائق أكتوبر لنقل المستحقين

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عددا من مشروعات الإسكان ومحاور الطرق في محافظة الجيزة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.



واستهل رئيس الوزراء جولته بتفقد وحدات تنفذها وزارة الاسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، فى مدينة حدائق أكتوبر لأهالينا سكان المناطق العشوائية بالجيزة، حيث وجه بضرورة الإسراع للانتهاء من كافة المناطق الخدمية بالمشروع استعداداً لنقل الأهالي المستحقين لهذه الوحدات السكنية في أقرب وقت ممكن.



كما تفقد رئيس الوزراء نموذجا لإحدى الوحدات السكنية التى تم تأثيثها في إطار المشروع، وأبدى إعجابه بمستوى التشطيب والتأثيث، قائلاً: نخدم أهالينا ونحاول أن نقدم لهم مستوى عاليا من التجهيزات والتأثيث الذى يرتقى لتطلعاتهم فى مستوى حياة أفضل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.



واستمع رئيس الوزراء إلى عرض حول المشروع من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أوضح أنه يتضمن تنفيذ 104 عمارات ضمن الإسكان الإجتماعي ذى الطابع الحديث، بمدة تنفيذ تصل إلى 18 شهراً.



وأضاف الدكتور عاصم الجزار أن نسب الإنجاز بالمشروع تبلغ حالياً 98%، كما تم الإنتهاء من جانب كبير من أعمال المرافق مثل: الصرف، والمياه، والكهرباء، والاتصالات، والغاز، والطرق.



وأكد الدكتور عاصم الجزار أن هذا المشروع للمساكن بديلة العشوائيات، بموقع مميز، لكونه قريبا من العديد من المحاور المهمة، كما عرض جانباً من أعمال تشطيب الواجهات والوحدات من الداخل والتأثيث، وكذا أعمال تنسيق الموقع العام، حيث أشار إلى أنه تم عمل مشايات للربط بين العمارات بدون درج وكذا تنفيذ أعمال الزراعة، والمسطحات الخضراء، ومناسيب الطرق، وفق معايير محددة، مؤكداً أنه تم توفير الخدمات للأهالي المنتقلين للسكن في هذه المنطقة.

