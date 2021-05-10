/630561/مقتل-وإصابة-12-شخصا-في-هجوم-انتحاري-استهدف-مركز-شرطة-في-الصومال
لقى 12 شخصا مصرعهم وأصيب 6 آخرون؛ في هجوم انتحاري استهدف مركزا للشرطة في العاصمة الصومالية (مقديشيو).
الانفجار مدمر
وقال إبراهيم محمد قائد الشرطة الصومالية - حسبما ذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم الإثنين - إن الهجوم وقع في مدينة (واربري) جنوب العاصمة على طريق مكة المكرمة المزدحم، مشيرا إلى أن الانفجار كان قويا لدرجة أنه دمر أجزاء من المبنى.
وأفاد شهود عيان بأن حركة المرور على هذا الطريق أغلقت مؤقتا من قبل الشرطة.
فيما ، أكد المتحدث الرسمي باسم الشرطة صادق دوديشة أن 6 أشخاص بينهم 4 مدنيين وشرطيان قتلوا في هذا الهجوم الانتحاري، موضحا أنه من بين الضحايا مفوض شرطة يشتبه في كونه هو الهدف من الهجوم.
وأضاف الراديو أنه لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن هذا الهجوم.
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