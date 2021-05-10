/630563/تعرف-على-تاريخ-مواجهات-موسيماني-وكارتيرون-قبل-مواجهة-الليلة
يستعد نادي الأهلي المصري، بقيادة المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لملاقاة غريمه الزمالك، في مباراة اليوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويملك موسيماني سجلا مبهرا ضد الزمالك، وتشير الأرقام إلى أن التقني صاحب الـ 56 عاما واجه الزمالك 6 مرات من مقعد المدير الفني، مسجلا 5 انتصارات مقابل هزيمة واحدة.
وتقابل صن دوانز مع الزمالك 4 مرات في منافسات دوري أبطال إفريقيا 2016، وقد أسفرت مباراتان أُقيمتا في ملعب الفارس الأبيض عن انتصار أبناء "ميت عقبة" مرة واحدة، جاءت في إياب الدور النهائي للبطولة 1-0.
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ووصل موسيماني لقيادة الأهلي في أكتوبر، ليواجه الزمالك مرتين من منصب المدير الفني للشياطين الحمر الأولى في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، والثانية في مباراة الدور الأول للدوري المصري الممتاز موسم 2020-21. وحقق الأهلي الفوز في المباراتين، وبالنتيجة نفسها 1-2، لتتأكد أفضيلة موسيماني، مع ترديد البعض عبارات تشير إلى كونه أصبح عقدة حقيقية للزمالك.
قائمة الزمالك
وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي كالتالي : حراسة المرمى: محمود جنش - محمد عواد - أحمد نادر السيد.
خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام - محمد عبد السلام – أحمد فتوح - محمد عبد الشافي.
خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - يوسف أوباما – إسلام جابر – محمد أشرف روقا – محمود عبد العزيز .
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل – حميد أحداد – مروان حمدي .
قائمة الأهلي
وجاءت قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز كالتالي:
حراسة المرمي: الشناوي - على لطفي - مصطفي شوبير .
الدفاع: محمود وحيد – أحمد رمضان بيكهام – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – سعد سمير – كوكا – هاني – أيمن أشرف – بدر بانون.
خط النص: أليو ديانج – عمرو السولية – محمود كهربا – وليد سليمان – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر.
الهجوم: مروان محسن – صلاح محسن – محمد شريف – والتر بواليا.
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