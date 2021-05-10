/630565/إيهاب-رمزي-يحذر-الكهرباء-من-مشكلة-العدادات-المسبوقة-الدفع-بالصعيد

التدخل لحل مشكلات العد ادات مسبقة الدفع

وطالب النائب ايهاب رمزي فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بسرعة التدخل من الوزير شخصياً لضمان عدم تكرار هذه الظاهرة خاصة أن درجات الحرارة مرتفعة جداً داخل جميع محافظات الصعيد ولايمكن لجماهير واهالى الصعيد الاستغناء نهائياً عن الكهرباء لتشغيل التكييفات والمراوح والثلاجات .

وأعلن الدكتور ايهاب رمزى رفضه لتصريحات المهندس سامى أبو وردة رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء التى أكد فيها ردا على ما أثير حول وجود مشاكل فى شحن العدادات مسبوقة الدفع بنطاق الشركة بعدة محافظات بالصعيد أن الضغط الشديد على برنامج الشحن الموحد وارتفاع درجات الحرارة تسبب في تعطل السيستم الذى تعتمد عليه الشركة فى شحن العدادات مسبوقة الدفع .

وطالب الدكتور إيهاب رمزى بايجاد حلول عاجلة حتى لاتتكرر مثل هذه المشكلات وان يكون هناك استعدادات حقيقية لدى شركات الكهرباء قبل تنفيذ هذا النظام مؤكداً انه حال عدم قدرة اى شركة على تطبيق هذا النظام فيجب تأجيل تطبيقه حتى يتم استكمال جميع التجهيزات لتطبيقه