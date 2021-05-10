/630566/برق-ورعد-وسقوط-أمطار-الأقمار-الصناعية-ترصد-صور-جديدة-فوق-سماء-القاهرة

نشرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، آخر صور لـ الأقمار الصناعية وخرائط توزيعات الضغط الجوي والطقس، تظهر تكون السحب المتوسطة والمرتفعة علي غرب البلاد يصاحبها البرق والرعد أحيانا على مناطق مختلفة.

سقوط امطار وتشير آخر صور الأقمار الصناعية بتكون السحب المتوسطة والمرتفعة علي غرب البلاد يصاحبها البرق والرعد احيانا و قد يصاحبها سقوط الأمطار عندما تتغير اتجاهات الرياح وتتوافر كميات رطوبة مناسبة. وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، من خلال صور الأقمار الصناعية التي نشرتها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه قد يصاحب تلك السحب سقوط أمطار وذلك عندما تتغير اتجاهات الرياح وتتوافر كميات رطوبة مناسبة.

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