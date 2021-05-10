/630567/طارق-رضوان-إثيوبيا-مصيرها-التفكك-إلى-مجتمعات-وربما-دول

تحدث رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طارق رضوان، عن الحوادث المتكررة فى دولة إثيوبيا، وتغول الصراع داخلها، والتى أدت إلى مقتل العشرات بل المئات داخلها، خاصة فيما يتعلق بإقليم «تيجراى».

وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب:" التكوين السليم لأى دولة يكون مبنى على عناصر عدة، أهمها الانتهاء إلى الأرض".

طارق رضوان: الدولة التى تتكون من 84 تشكيل مصيرها التفكك

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، طارق رضوان:" لكن الدولة التى تتكون من 84 تشكيل قبلى وانتماءات عرقية، مصيرها التفكك إلى مجتمعات وربما دول".

صراع دامي فى إثيوبيا

هذا وتدخل إثيوبيا فى خضم صراعات قبلية وطائفية عنيفة، وكانت آخر هذه التطورات وقعت يوم الجمعة الماضى «٣٠ أبريل» حينما هاجمت عناصر من جيش تحرير أورمو المعارضة والمحظورة، سكانا من قومية الأمهرا".

كما نتج عن الاشتباكات قتل ما لا يقل عن عشرين شخصًا، فى مقاطعة ليمو كوسا بإقليم أورميا غرب البلاد.

وعقب ذلك وقعت اشتباكات مماثلة بين الأورمو والأمهرا أدت لمقتل ١٨ شخصا، كما أن هناك اشتباكات عرقية أخرى فى بنى شنقول حيث يتم بناء السد قتل فيها أكثر من٢٠٠ مدنى فى الأسابيع الأخيرة. هذا وكان رئيس الوزراء آبى أحمد، قد أعلن إنه تم إخضاع إقليم التيجراى المتمرد.