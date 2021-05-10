«قمة رمضان» صدام قوي بين لاعبي القطبي الأهلي والزمالك

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يستعد عشاق كرة القدم المصرية لنسخة جديدة من مباراة القمة ستحمل الرقم 122 في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري المصري الممتاز، وستقام في الملعب التاريخي للكرة في بلاد الفراعنة ستاد القاهرة الدولي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، اليوم الأثنين.

محمد شريف مهاجم النادي الأهلي ارتدى ثوب التألق مع الفريق الأحمر خلال المباريات الأخيرة، حيث أحرز اللاعب تسعة أهداف بمسابقة الدوري هذا الموسم، بشباك المصري البورسعيدي وإنبي والزمالك والمقاولون العرب والاتحاد السكندري وغزل المحلة.

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ولعب محمد شريف، دور البطولة في لقاء القمة بالدور الأول حيث أحرز هدفي الفوز بشباك الزمالك، وهو ما يجعل اللاعب تحت الأنظار قبل القمة 122، حيث تأمل جماهير القلعة الحمراء في تكرار اللاعب لنفس السيناريو وهز شباك الفريق الأبيض مجددا>

وشارك شريف في 18 مباراة بالدوري المصري في الموسم الجاري، وأحرز 9 أهداف وصنع 3.

المغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب الزمالك هو أحد أهم الأوراق المؤثرة بصفوف الزمالك هذا الموسم، حيث سجل اللاعب 10 أهداف بمسابقة الدوري هذا الموسم، في شباك سموحة وبيراميدز والمقاولون العرب والإنتاج الحربي وسيراميكا كليوباترا ومصر للمقاصة وإنبي وسموحة.

تألق المغربي أشرف بن شرقي بشكل لافت للنظر مع الزمالك في دوري الموسم الجاري، ودخل سباق الهدافين بقوة بتسجيل 10 أهداف، وقع عليها في 19 مباراة شارك بها.

قائمة الزمالك

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي كالتالي : حراسة المرمى: محمود جنش - محمد عواد - أحمد نادر السيد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام - محمد عبد السلام – أحمد فتوح - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - يوسف أوباما – إسلام جابر – محمد أشرف روقا – محمود عبد العزيز .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل – حميد أحداد – مروان حمدي .

قائمة الأهلي

وجاءت قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز كالتالي:

حراسة المرمي: الشناوي - على لطفي - مصطفي شوبير .

الدفاع: محمود وحيد – أحمد رمضان بيكهام – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – سعد سمير – كوكا – هاني – أيمن أشرف – بدر بانون.

خط النص: أليو ديانج – عمرو السولية – محمود كهربا – وليد سليمان – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر.

الهجوم: مروان محسن – صلاح محسن – محمد شريف – والتر بواليا.