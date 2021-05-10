630572 /630572/البنك-المركزي-تعطيل-العمل-بالبنوك-من-الأربعاء-حتى-الأحد-بمناسبة-عيد-الفطر 11:46 ص - الإثنين 10 مايو 2021 قرر البنك المركزى المصري، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 حتى يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021، بمناسبة عيد الفطر المبارك. وأضاف البنك المركزى المصرى أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021. إجازة البورصة في العيد أعلنت إدارة البورصة المصرية، أنه اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو حتى يوم الأحد الموافق 16 مايو الجاري، إجازة رسمية في البورصة المصرية بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو. تابع موقع دوت الخليج علي

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