صور.. الإنتاج الحربى: نسعى لمواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع

جدة - نرمين السيد - اجتمع المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى مع رؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات التابعة، وذلك بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد شحاتة، المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس محمود عرفات، مستشار الوزير والدكتور صلاح جمبلاط، رئيس القطاعات الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وعدد من قيادات الوزارة، وجاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة.





وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى أن هذا الاجتماع يأتى بهدف متابعة موقف الموضوعات والمشروعات التى تقوم بتنفيذها عدد من الشركات التابعة وهى: (حلوان للمسبوكات، أبى قير للصناعات الهندسية، بنها للصناعات الإلكترونية، حلوان لمحركات الديزل)، وكذا مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها، حيث قام رؤساء مجالس إدارات هذه الشركات بإجراء تقديم نظرى تضمن الموقف المالى لموازنة العام 2020/2021من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافى المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، تعويض أعباء عدم التحميل، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط، المديونيات)، كما تم استعراض الخطة الاستثمارية لعامىّ (2020/2021) و(2021/2022)، بالإضافة إلى خطة البحوث (2020/2021)، وموقف موضوعات المتابعة.

وأصدر الوزير عددًا من التوجيهات الوزارية المتعلقة بموضوعات المتابعة والخطط التى تم استعراضها خلال اللقاء، مؤكداً على ضرورة استكمال سير العمل وفقاً للخطط الموضوعة سابقاً مع العمل على تطويرها لإحداث طفرة صناعية والدخول فى مجالات جديدة، وشدد على ضرورة الالتزام بالمخطط الزمنى للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها.

وأكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، أن شركات الإنتاج الحربى لديها طاقات بشرية وإمكانيات تكنولوجية هائلة يتم الحرص على استغلالها الاستغلال الأمثل، كما يتم متابعة سير العمل وفقاً للخطط الموضوعة سابقاً والتوقيتات المحددة للانتهاء من التنفيذ، كما يتم السعى إلى تطوير مختلف الشركات والوحدات التابعة ومواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع وتعميقها على الصعيدين العسكرى والمدنى.