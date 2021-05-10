15 تخصصا.. فتح باب التقديم للدراسات العليا بالجامعة اليابانية

وأوضح ندا، أن الدراسات العليا متاحة فى مجالات الهندسة والعلوم الأساسية والتطبيقية والمحاسبة ونظم المعلومات وبرنامج علوم التراث، لافتا إلى وجود بعض المنح الدراسية التنافسية لطلاب الماجستير والدكتوراه.
وأضاف نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والتعليم، أن آخر موعد للتسجيل هو 12 يونيه المقبل من خلال الموقع الرسمى للجامعة www.ejust.edu.eg.
وأكدت الجامعة المصرية اليابانية أن المجالات المتاحة لطلاب الماجستير والدكتوراه هى:
أولا: 9 تخصصات فى كلية الهندسة:
"هندسة الالكترونيات والاتصالات، هندسة وعلوم الحاسب، هندسة الميكاترونيات والروبوتات، الهندسة الصناعية وإدارة النظم، هندسة وعلوم المواد، هندسة مصادر الطاقة، الهندسة البيئية، الهندسة الكيميائية والبتروكيماويات، هندسة القوى الكهربية".
ثانيا: 5 تخصصات فى معهد العلوم الأساسية والتطبيقية:
"علوم النانو، البيوتكنولوجى، الرياضيات الحسابية والتطبيقية، مواد الطاقة، البيئة الفضائية".
ثالثا : كلية الإدارة الدولية والإنسانيات فى تخصص: "المحاسبة ونظم المعلومات".
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