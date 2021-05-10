صور.. تحويل العامرية إلى أول سوق أخضر بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الغرفة التجارية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، عن البدء فى مشروع تحويل سوق العامرية، إلى سوق أخضر يعمل بالطاقة الشمسية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصرى الأوروبى لجمعيات الأعمال.





جاء ذلك خلال لقاء أحمد حسن، نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، ومدحت فودة، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أمس، وذلك لمناقشة التعاون فيما بينهما لبدء تنفيذ المشروع.

يذكر أنه يجرى حاليا إنشاء سوق حضاري آخر للخضر والفاكهة "بالجملة" بمدينة برج العرب الجديدة غرب الإسكندرية، وذلك على مساحة 24 كمرحلة عاجلة، إلى جانب منطقة لوجستية على مساحة 74 فدانا كمرحلة ثانية.

ويستهدف المشروع الذى تبلغ تكلفته بـ 609 ملايين جنيه نقل تجار من وكالة الحضرة للخضر والفاكهة، وذلك سعياً لتجنب تعطيل الاستفادة من مشروع محور المحمودية بعد تطويره كشريان مرورى.



وفى سياق متصل، عقدت الغرفة التجارية بالإسكندرية اجتماعًا مماثلا مع الدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، لمناقشة سبل التعاون وتحويل مبانى كلية الهندسة إلى "مبانى خضراء" تعمل بالطاقة الشمسية.