ترسا سابقا.. رئيس الوزراء يتفقد الأعمال بمحور محمد أنور السادات

واستمع مدبولى، خلال جولته، إلى شرح من محافظ الجيزة حول ما يتم من أعمال لاستكمال المحور، إذ أشار إلى أن محور محمد أنور السادات، يعد محورًا موازيًا لشارع الهرم، وأن تكلفة أعمال الاستكمال الخاصة به بلغت نحو 100 مليون جنيه، وتمتد هذه الأعمال من تقاطعه مع شارع المحولات العمودى على شارع الهرم حتى كوبرى الطالبية، بطول 800 م اتجاهين، بحيث يكون الاتجاه الواحد 5 حارات بعرض 17.5م للاتجاه الواحد، ويتوسط الاتجاه جزيرة بعرض 1.5م وأرصفة جانبية 1.5م، إلى جانب الربط مع كوبرى الطالبية بطول 400م، وعرض حارتين مروريتين 7 م.
وأضاف أن محور أنور السادات يتجه إلى محور خاتم المرسلين بطول 2.2 كم بعرض 17.5م فى كل اتجاه بخلاف الأرصفة والجزيرة بعرض 2م، ويتقاطع محور خاتم المرسلين مع محور الفريق كمال عامر "الزمر سابقًا"، عند مسجد خاتم المرسلين.
وفى ختام جولته، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المحور سيسهم فى استيعاب الحركة المرورية بالمنطقة وكذلم تخفيض الكثافة المرورية عن شارع الهرم، المتوقع أن يتم إجراء غلق كلى وجزئى لبعض قطاعاته، اثناء تنفيذ أعمال الخط الرابع من المشروع القومى لمترو الأنفاق.
وأضاف أنه يسهم أيضا فى تعظيم الاستفادة من محور الفريق كمال عامر، من خلال ربطه مع محور خاتم المرسلين وكوبرى الطالبية، خدمة للمواطنين، وتسهيلاً لحركتهم للوصول لمناطق المنيب، وفيصل، وصفط اللبن، وجامعة الدول العربية، وأرض اللواء، والبراجيل، والوراق، إذ إنه يختصر زمن الرحلة من شارع الهرم إلى المنيب والمنصورية واتجاه المعادى، فضلاً عن دور هذا المحور البيئى، من خلال تخفيض الكثافات المرورية بالمناطق المحيطة التى يخدمها، مطالبًا بالإسراع فى معدلات التنفيذ، بما يسهم فى دخوله الخدمة فى أقرب وقت ممكن.
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