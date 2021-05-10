الزراعة: تعميم منظومة كارت الفلاح وانتظام صرف الأسمدة الصيفية للمزارعين

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وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف صرف الأسمدة الصيفية للمزارعين فى بعض محافظات الجمهورية رغم سداد ثمنها لحين استلام كارت الفلاح.
وأوضحت وزارة الزراعة انتظام صرف الأسمدة الصيفية للمزارعين، إذ تم تعميم منظومة كارت الفلاح لتنظيم عملية استلام الأسمدة، كما أنه فى الوقت الحالى يتم تسليم الأسمدة للمزارعين سواء الذين تسلموا كارت الفلاح، أو الحائز الذى لا يمتلك كارت فلاح وتنطبق عليه شروط استخراج الكارت أو من قام بتحرير استمارة ولم يستخرج الكارت حتى الآن، حيث يتم صرف الأسمدة له بموجب بطاقة الرقم القومى، واستلام صورة منها، ويتم صرف الأسمدة له بناءً على المعاينة الفعلية على الطبيعة وطبقا لضوابط الصرف المقررة، على أن تلتزم الجمعية الزراعية والإدارة الزراعية والمديرية بإنهاء إجراءات استخراج كارت الفلاح لهذا الحائز، مع التأكد من وجود حيازة له، وتكون مزروعة وليست ضمن الحيز العمرانى.
وفى سياق متصل، تم بدء تطبيق منظومة صرف الأسمدة للمزارعين ببعض المحافظات، من خلال كارت الفلاح بداية من شهر أبريل الجاري، حيث أن بطاقة "الحيازة الزراعية الورقية" لا يتم الصرف بها ضمن المنظومة الجديدة، وإنما من خلال كارت الفلاح الذى يتسلمه المزارعين من فروع بنك التنمية، ويتم تفعيله بموجب خطاب من الجمعية الزراعية، ويمتد موسم صرف أسمدة المحاصيل الصيفية بدايةً من الشهر الجارى وحتى نهاية شهر أغسطس.
وناشدت "الزراعة" جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
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