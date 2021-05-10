حزب «حماة الوطن» ينعى أمينه العام فى الشرقية

جدة - نرمين السيد - ونعى حزب «حماة الوطن»، ببالغ الحزن والأسى الفقيد الذى وافته المنيه اليوم بعد حياة ثرية بالعطاء فى مختلف مجالات العمل الوطنى. وتابع حزب «حماة الوطن»، فى بيان له اليوم «رحم الله الفقيد، ندعو الله أن يلهم أسرته الصبر والسلوان».

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